​«Ньюэллс Олд Бойз» зовёт Месси обратно

В первый день июля Лионель Месси официально обрёл статус свободного агента. Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», за который Месси в своё время выступал на юношеском уровне, зовёт футболиста обратно в свои ряды.

«Привет, Лео, ты здесь? В Аргентине уже 1 июля. Кто не рискует, тот не выигрывает», - говорится в публикации «Ньюэллс Олд Бойз» в «Твиттере».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что Лионель Месси хочет остаться в «Барселоне». Появлялась информация о том, что клуб обсуждает цифры нового контракта аргентинца с Ла Лигой и налоговой во избежание дальнейших проблем.