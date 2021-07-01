ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Аргентины. Примера дивизион 2019-2020
Сделать ставку
﻿

​«Ньюэллс Олд Бойз» зовёт Месси обратно

01 Июля 2021, 15:19,

В первый день июля Лионель Месси официально обрёл статус свободного агента. Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», за который Месси в своё время выступал на юношеском уровне, зовёт футболиста обратно в свои ряды.

«Привет, Лео, ты здесь? В Аргентине уже 1 июля. Кто не рискует, тот не выигрывает», - говорится в публикации «Ньюэллс Олд Бойз» в «Твиттере».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что Лионель Месси хочет остаться в «Барселоне». Появлялась информация о том, что клуб обсуждает цифры нового контракта аргентинца с Ла Лигой и налоговой во избежание дальнейших проблем.  

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Ньюэллс Олд Бойз
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»