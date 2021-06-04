Форвард «Бока Хуниорс» опроверг слухи о своей смерти

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон посредством своей странички в Instagram опроверг информацию о своей смерти.

«Всем, кто беспокоился обо мне, - я никогда не чувствовал себя лучше», - написал 25-летний Павон в своём обращении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кристиан Павон стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

Стоит сказать, что в своё время Кристиана Павона слухи связывали с питерским «Зенитом», лондонским «Арсеналом» и другими клубами из Европы. Павон является игроком «Бока Хуниорс» с лета 2014 года.