В Аргентине футбольные турниры приостановили из-за коронавируса

Пандемия коронавируса снова останавливает футбол в некоторых уголках планеты. Ассоциация футбола Аргентины объявила о том, что все турниры ушли на паузу в целях соблюдения карантинных мер, введённых правительством.

Пауза в футбольных турнирах продлится до 30 мая включительно.

В числе перенесённых игр оказались полуфинальные поединки Кубка профессиональной лиги. В одном из них в ночь с субботы на воскресенье должны были выяснить отношения «Расинг» и «Бока Хуниорс». На прошлой стадии «Бока» прошла «Ривер Плейт», оказавшись сильнее в серии одиннадцатиметровых ударов.