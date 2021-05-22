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В Аргентине футбольные турниры приостановили из-за коронавируса

22 Мая 2021, 09:32,

Пандемия коронавируса снова останавливает футбол в некоторых уголках планеты. Ассоциация футбола Аргентины объявила о том, что все турниры ушли на паузу в целях соблюдения карантинных мер, введённых правительством.

Пауза в футбольных турнирах продлится до 30 мая включительно.

В числе перенесённых игр оказались полуфинальные поединки Кубка профессиональной лиги. В одном из них в ночь с субботы на воскресенье должны были выяснить отношения «Расинг» и «Бока Хуниорс».  На прошлой стадии «Бока» прошла «Ривер Плейт», оказавшись сильнее в серии одиннадцатиметровых ударов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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