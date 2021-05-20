Прокуратура обвинила семь врачей в смерти Марадоны

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Аргентинская прокуратура открыла дело о смерти Марадоны, выяснив, что семь врачей не оказали должную помощь бывшему футболисту. В руки испанской газеты Marca попала информация, что бригада врачей не должна была оставлять Марадону без присмотра, тогда как после операции Диего отправился домой. Теперь докторам грозит от восьми до 25 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой запретить обвиняемым покидать страну.

Марадона прославился выступлениями за сборную Аргентины, став чемпионом мира 1986 года. В клубной карьере Диего проявил себя как игрок «Барселоны» и «Наполи».