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Прокуратура обвинила семь врачей в смерти Марадоны

20 Мая 2021, 17:36,

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Аргентинская прокуратура открыла дело о смерти Марадоны, выяснив, что семь врачей не оказали должную помощь бывшему футболисту. В руки испанской газеты Marca попала информация, что бригада врачей не должна была оставлять Марадону без присмотра, тогда как после операции Диего отправился домой. Теперь докторам грозит от восьми до 25 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой запретить обвиняемым покидать страну. 

Марадона прославился выступлениями за сборную Аргентины, став чемпионом мира 1986 года. В клубной карьере Диего проявил себя как игрок «Барселоны» и «Наполи». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Диего Марадона
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
20 Мая 2021, 18:07

какой пипец. из за гребанного наркомана сломать жизнь ни в чем не повинным людям. просто потому что они врачи и должны были быть волшебниками и не дать умереть гробящему себя всю свою жизнь наркоману и алкашу.

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