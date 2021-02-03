​В Аргентине показали последнее видео с Марадоной

Аргентинский канал Cronica TV опубликовал видео с Диего Марадоной, которое якобы было снято всего за несколько дней до смерти легендарного аргентинца.

На видео Марадона принимает пищу и обращается к своему врачу Леопольдо Луке. «Я получил шишку, но всё в порядке», - говорит Диего на видео по поводу своего состояния.

Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни в возрасте шестидесяти лет. Незадолго до смерти экс-футболист сборной Аргентины перенёс хирургическое вмешательство на головном мозге.

Стоит сказать, что врач Леопольдо Луке в связи со смертью Марадоны до сих пор находится под следствием.