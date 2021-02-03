Чемпионат Аргентины. Примера дивизион 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

​В Аргентине показали последнее видео с Марадоной

03 Февраля 2021, 16:33,

Global Look Press

Аргентинский канал Cronica TV опубликовал видео с Диего Марадоной, которое якобы было снято всего за несколько дней до смерти легендарного аргентинца.

На видео Марадона принимает пищу и обращается к своему врачу Леопольдо Луке. «Я получил шишку, но всё в порядке», - говорит Диего на видео по поводу своего состояния.

 

Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни в возрасте шестидесяти лет. Незадолго до смерти экс-футболист сборной Аргентины перенёс хирургическое вмешательство на головном мозге.

Стоит сказать, что врач Леопольдо Луке в связи со смертью Марадоны до сих пор находится под следствием.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация