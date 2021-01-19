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Тевес не планирует завершать карьеру

19 Января 2021, 09:20,

Depositphotos

36-летний аргентинский форвард Карлос Тевес, выступающий за «Боку Хуниорс», ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры.

«Я продолжу еще выступать, не собираюсь уходить. Не остановлюсь ради своих близких. Думаю, мне под силу продолжать играть. Я отлично себя чувствую», - приводит слова футболиста издание AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины нападающий провел шесть поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

В Европе Карлос известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус». В составе сборной Аргентины он провел 76 матчей и забил 13 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карлос Тевес
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