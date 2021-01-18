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​«Бока Хуниорс» выиграл первый Кубок Диего Марадоны

18 Января 2021, 17:22,

Global Look Press

После смерти легендарного футболиста Диего Марадоны в Аргентине Кубок лиги было решено переименовать в Кубок Диего Марадоны.

В понедельник в финальной игре за трофей сошлись «Бока Хуниорс» и «Банфилд». В основное время команды по разу огорчили друг друга (1:1), причём «Банфилд» спасся от поражения уже в компенсированное ко втором тайму время.   

Дело дошло до серии пенальти, где удача улыбнулась игрокам клуба «Бока Хуниорс» - 5:3 в серии.

Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни в возрасте шестидесяти лет двадцать пятого ноября. Он играл за клуб «Бока Хуниорс» в периоды с 1981 по 1982 и с 1995 по 1997 год.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона, Бока Хуниорс
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