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Документ: врачи и дочери Марадоны могли проявить халатность

05 Января 2021, 11:25,

Global Look Press

Появились новые детали в деле о смерти великого аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер от сердечного приступа 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

2 ноября Марадоне провели операцию на мозге по удалению субдуральной гематомы. Спустя три дня состоялась встреча дочерей Диего Марадоны с врачами. В распоряжение Infobae попал документ с рекомендациями медиков. В нем отмечено, что даже при правильной дозировке лекарств, мониторинге состояния здоровья, дыхательной поддержке и диете лечение все равно несет в себе угрозу для пациента. Дело в том, что ничего из этого не было в доме экс-футболиста в Буэнос-Айресе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Диего Марадона
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