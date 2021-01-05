Документ: врачи и дочери Марадоны могли проявить халатность

Появились новые детали в деле о смерти великого аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер от сердечного приступа 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

2 ноября Марадоне провели операцию на мозге по удалению субдуральной гематомы. Спустя три дня состоялась встреча дочерей Диего Марадоны с врачами. В распоряжение Infobae попал документ с рекомендациями медиков. В нем отмечено, что даже при правильной дозировке лекарств, мониторинге состояния здоровья, дыхательной поддержке и диете лечение все равно несет в себе угрозу для пациента. Дело в том, что ничего из этого не было в доме экс-футболиста в Буэнос-Айресе.