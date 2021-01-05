Тренер «Ривер Плейта» недоволен подопечным, который не сломал ногу Тевесу

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05 Января 2021, 09:25,
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Аргентинское дерби «Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» завершилось боевой ничьей 2:2. Гости уступали на протяжении большей части поединка, но в концовке быстро все перевернули в свою пользу, однако на 86-й минуте «Бока» отыгралась.
Телевизионные камеры после финального свистка запечатлели инструкции главного тренера гостей Марсело Гальярдо в адрес Роберта Рохаса, который упустил Карлоса Тевеса, сделавшего решающий пас перед голом.
- Ломай ему ногу! Плотнее, парень! - говорил тренер, похлопывая подопечного по груди и спине.
Матч получился достаточно грубым, и команды завершали его в неполных составах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бока Хуниорс, Ривер Плейт, Марсело Гальярдо, Роберт Рохас