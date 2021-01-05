Тренер «Ривер Плейта» недоволен подопечным, который не сломал ногу Тевесу

Аргентинское дерби «Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» завершилось боевой ничьей 2:2. Гости уступали на протяжении большей части поединка, но в концовке быстро все перевернули в свою пользу, однако на 86-й минуте «Бока» отыгралась.

Телевизионные камеры после финального свистка запечатлели инструкции главного тренера гостей Марсело Гальярдо в адрес Роберта Рохаса, который упустил Карлоса Тевеса, сделавшего решающий пас перед голом.

- Ломай ему ногу! Плотнее, парень! - говорил тренер, похлопывая подопечного по груди и спине.

Матч получился достаточно грубым, и команды завершали его в неполных составах.