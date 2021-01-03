«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в жарком дерби с двумя удалениями

В ночь с субботы на воскресенье в рамках Кубка Диего Марадоны проходило жаркое дерби между командами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Встреча завершилась боевой ничьей с результатом 2:2.

«Бока Хуниорс» открыл счёт на десятой минуте, когда забил Рамон Абила. Ближе к завершению поединка «Ривер Плейт» перевернул игру: на семьдесят четвёртой минуте забил Федерико Джиротти, а тремя минутами позже - Рафаэль Борре. И всё же отпраздновать победу «Ривер» не смог, ведь на восемьдесят шестой минуте отличился Себастьян Вилья.

Стоит отметить, что команды завершали игру в формате «10 на 10». На исходе часа игры в составе «Бока Хуниорс» был удалён Джорман Кампусано, а на восьмидесятой минуте у «Ривер Плейта» красную получил Энцо Перес.