Чемпионат Аргентины. Примера дивизион 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в жарком дерби с двумя удалениями

03 Января 2021, 11:50,

Depositphotos

В ночь с субботы на воскресенье в рамках Кубка Диего Марадоны проходило жаркое дерби между командами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Встреча завершилась боевой ничьей с результатом 2:2.

«Бока Хуниорс» открыл счёт на десятой минуте, когда забил Рамон Абила. Ближе к завершению поединка «Ривер Плейт» перевернул игру: на семьдесят четвёртой минуте забил Федерико Джиротти, а тремя минутами позже - Рафаэль Борре. И всё же отпраздновать победу «Ривер» не смог, ведь на восемьдесят шестой минуте отличился Себастьян Вилья.

Стоит отметить, что команды завершали игру в формате «10 на 10». На исходе часа игры в составе «Бока Хуниорс» был удалён Джорман Кампусано, а на восьмидесятой минуте у «Ривер Плейта» красную получил Энцо Перес.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бока Хуниорс, Ривер Плейт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу