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Марадона перед смертью не употреблял наркотики и алкоголь

23 Декабря 2020, 22:12,

Global Look Press

Стали известны результаты вскрытия тела Диего Марадоны. У легенды футбола был подтвержден сердечный приступ, а вот следов алкоголя или наркотиков не обнаружили. У Марадоны были серьезные проблемы с почками, сердцем и легкими.

Эти данные являются частью расследования, целью которого является проверка действий медиков. Напомним, что незадолго до смерти Марадоны, ему провели операцию по удалению кровяного сгустка в мозге.

Чемпион мира 1986 года ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. В Аргентине был объявлен трехдневный траур по великому футболисту. «Наполи» переименовал свой стадион в честь Диего Марадоны.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Диего Марадона
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