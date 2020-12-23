Марадона перед смертью не употреблял наркотики и алкоголь

Стали известны результаты вскрытия тела Диего Марадоны. У легенды футбола был подтвержден сердечный приступ, а вот следов алкоголя или наркотиков не обнаружили. У Марадоны были серьезные проблемы с почками, сердцем и легкими.

Эти данные являются частью расследования, целью которого является проверка действий медиков. Напомним, что незадолго до смерти Марадоны, ему провели операцию по удалению кровяного сгустка в мозге.

Чемпион мира 1986 года ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. В Аргентине был объявлен трехдневный траур по великому футболисту. «Наполи» переименовал свой стадион в честь Диего Марадоны.