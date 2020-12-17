Гойкочеа: «Для аргентинцев существует два Бога»

Бывший голкипер сборной Аргентины Серхио Гойкочеа высказался о Диего Марадоне, которого не стало 25 ноября

«Сложно объяснить, что Марадона значит для Аргентины, если вы не были в нашей стране. У людей меняется голос, когда речь заходит о Диего. Он является нашим национальным героем. Он играл так, как хотел, жил так, как хотел. Людям было всё равно на его недостатки, они не чаяли в нем души. Для многих существует два Бога. Первый – это тот, которого они знают с детства. А второй – это тот, которого они увидели по телевизору. Многие люди бедствовали, но им было всё равно, они просто жили, веря в Марадону», - сказал Гойкочеа во время церемонии награждения ФИФА.