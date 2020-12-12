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Дани Алвес может перейти в «Боку Хуниорс»

12 Декабря 2020, 10:43,

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37-летний фланговый защитник Дани Алвес, выступающий в чемпионате Бразилии за «Сан-Паулу», может сменить клубную прописку. Опытный футболист рассматривает вариант переезда в Аргентину.

Как сообщает издание Don Balon, Алвес может продолжить карьеру в «Боке Хуниорс». Представители аргентинского гранда уже связались с защитником и провели с ним предварительные переговоры.

В Европе Дани известен по выступлениям за «Севилью», каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

В составе «Сан-Паулу» защитник играет с лета прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Алвес провел 17 поединков, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бока Хуниорс, Дани Алвес, Трансферы футбола - зима 2021
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