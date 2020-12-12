Дани Алвес может перейти в «Боку Хуниорс»

37-летний фланговый защитник Дани Алвес, выступающий в чемпионате Бразилии за «Сан-Паулу», может сменить клубную прописку. Опытный футболист рассматривает вариант переезда в Аргентину.

Как сообщает издание Don Balon, Алвес может продолжить карьеру в «Боке Хуниорс». Представители аргентинского гранда уже связались с защитником и провели с ним предварительные переговоры.

В Европе Дани известен по выступлениям за «Севилью», каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

В составе «Сан-Паулу» защитник играет с лета прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Алвес провел 17 поединков, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.