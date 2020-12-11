16 родственников Марадоны борются за наследство

Диего Марадона ушёл из жизни в возрасте шестидесяти лет, и теперь шестнадцать его родственников начали битву за наследство, которое оценивается в 37 миллионов фунтов (более 40 миллионов евро), сообщает The Sun со ссылкой на источник в Буэнос-Айресе.

Наследство Марадоны включает в себя наличные деньги в Швейцарии, Дубае и Буэнос-Айресе, собственность по всему миру, парк роскошных автомобилей и деньги с рекламных контрактов с крупными брендами, включая Puma и Coca-Cola.

Сообщается, что Марадона оформил завещание в 2012 году, но через четыре года отменил его. Теперь 16 родственников Диего, включая внебрачных детей, претендуют на наследство.

«Битва за деньги Марадоны будет похожа на чемпионат мира. Без завещания дети, близкие к Марадоне, а также те, кого он не встречал, смогут претендовать на равные доли состояния», - сказал источник.