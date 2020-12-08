Чемпионат Аргентины. Примера дивизион 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

Аргентинский тренер - финалист ЧМ-2014 Сабелья умер на 67-м году жизни

08 Декабря 2020, 23:02,

Евро-Футбол.Ру

Экс-наставник сборной Аргентины по футболу Алехандро Сабелья ушёл из жизни на 67-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Около 10 лет назад Сабелья с «Эстудиантесом» выигрывал чемпионат Аргентины и Кубок Либертадрес, после чего перешел на работу с национальной сборной (2011-2014). На чемпионате мира 2014 года главная команда Аргентины под началом Сабельи дошла до финала турнира. Примечательно, что Алехандро Сабелья работал главным тренером на протяжении всего пяти лет.

Напомним, что 25 ноября умер ещё один легендарный аргентинец - Диего Армандо Марадона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Аргентины, Алехандро Сабелья
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве»
Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве»