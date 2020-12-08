Аргентинский тренер - финалист ЧМ-2014 Сабелья умер на 67-м году жизни

Экс-наставник сборной Аргентины по футболу Алехандро Сабелья ушёл из жизни на 67-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Около 10 лет назад Сабелья с «Эстудиантесом» выигрывал чемпионат Аргентины и Кубок Либертадрес, после чего перешел на работу с национальной сборной (2011-2014). На чемпионате мира 2014 года главная команда Аргентины под началом Сабельи дошла до финала турнира. Примечательно, что Алехандро Сабелья работал главным тренером на протяжении всего пяти лет.

Напомним, что 25 ноября умер ещё один легендарный аргентинец - Диего Армандо Марадона.