Марадона ежемесячно тратил более 100 тысяч евро на содержание 50 семей

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07 Декабря 2020, 11:17,
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Испанская газета Marca поведала о ежемесячных расходах легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.
Как сообщил источник, Диего Армандо каждый месяц тратил более 100 тысяч евро на содержание близких. Деньги шли на содержание 50 семей: его родственников и ближайшего окружения. Финансы списывались со счетов Марадоны, которые в настоящий момент заблокированы налоговой службой.
О смерти легендарного аргентинского нападающего стало известно в среду, 25-го ноября. Марадона скончался в своем доме из-за острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Диего Армандо умер в возрасте 60 лет.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Диего Марадона
такому человеку надо все простить ! благотворительность его была очень красивой и хорошей ! помощь людям нуждающимся это не то что тратить кучу денег на содержание и уход за домашними собачками и кошками с жиру бесящимися хозяевами !