Марадона ежемесячно тратил более 100 тысяч евро на содержание 50 семей

Испанская газета Marca поведала о ежемесячных расходах легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

Как сообщил источник, Диего Армандо каждый месяц тратил более 100 тысяч евро на содержание близких. Деньги шли на содержание 50 семей: его родственников и ближайшего окружения. Финансы списывались со счетов Марадоны, которые в настоящий момент заблокированы налоговой службой.

О смерти легендарного аргентинского нападающего стало известно в среду, 25-го ноября. Марадона скончался в своем доме из-за острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Диего Армандо умер в возрасте 60 лет.