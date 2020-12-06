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«Бока Хуниорс» может изменить эмблему в память о Марадоне

06 Декабря 2020, 20:16,

Global Look Press

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» может изменить эмблему в память о Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября.

Как сообщает Corriere dello Sport, два члена совета директоров «Бока Хуниорс» выступили с предложением добавить над эмблемой звезду с цифрой 10. Именно под таким номером выступал легендарный аргентинец.

Предложение об изменении эмблемы на данный момент находится на рассмотрении у президента клуба.

Отметим, что Марадона выступал за «Боку Хуниорс» с 1981 по 1982 года и с 1995 по 1997. Именно из «Боки Хуниорс» аргентинец уехал в «Барселону», где и началась его европейская карьера.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Бока Хуниорс
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