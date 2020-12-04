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Врач Марадоны вышел на свободу

04 Декабря 2020, 22:32,

Global Look Press

Врач звёздного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке пережил неприятные дни после смерти пациента. Доктор был обвинен в некомпетентности и в смерти его подопечного из-за халатности. Сначала Луке стал национальным героем после успешной операции на мозгу Марадоны, однако спустя несколько дней ему предъявили серьезные обвинения, а полиция провела обыски. Тем не менее, как сообщает Marca, Леопольдо Луке был освобожден из-под стражи.

Официальной причиной смерти Диего Марадоны считается сердечный приступ, но пока непонятно, что его спровоцировало. Сам Луке говорил, что его влияние на здоровье экс-футболиста закончилось после операции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Диего Марадона, Леопольдо Луке
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Комментарии (1)
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Underdog
04 Декабря 2020, 22:40

Татухи хоть успели набить?
Нашли крайнего

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