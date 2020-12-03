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​Пеле написал трогательное письмо Марадоне

03 Декабря 2020, 14:58,

Instagram

Легенда футбола Пеле написал трогательное письмо Диего Марадоне, которого не стало на прошлой неделе.

«Прошло семь дней с момента твоего ухода. Многие люди любили сравнивать нас всю жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебником с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь большим другом с большим сердцем.

Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы меньше сравнивали друг друга, а больше восхищались друг другом. Хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь был отмечен честностью. Уникальным и особым образом ты научил нас, что мы должны любить и признаваться в любви гораздо чаще.

Твой уход не позволил мне сказать это, поэтому я просто напишу: «Я люблю тебя, Диего».

Мой большой друг, спасибо за весь наш путь. Однажды, на небесах, мы будем играть вместе в одной команде», - написал Пеле в Instagram.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона, Пеле
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Комментарии (1)
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0
mansur005
03 Декабря 2020, 15:39

какая-то гейская фигня

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