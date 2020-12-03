​Пеле написал трогательное письмо Марадоне

Легенда футбола Пеле написал трогательное письмо Диего Марадоне, которого не стало на прошлой неделе.

«Прошло семь дней с момента твоего ухода. Многие люди любили сравнивать нас всю жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебником с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь большим другом с большим сердцем.

Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы меньше сравнивали друг друга, а больше восхищались друг другом. Хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь был отмечен честностью. Уникальным и особым образом ты научил нас, что мы должны любить и признаваться в любви гораздо чаще.

Твой уход не позволил мне сказать это, поэтому я просто напишу: «Я люблю тебя, Диего».

Мой большой друг, спасибо за весь наш путь. Однажды, на небесах, мы будем играть вместе в одной команде», - написал Пеле в Instagram.