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В Аргентине хотят выпустить денежную купюру с изображением Марадоны

01 Декабря 2020, 12:03,

Global Look Press

В Аргентине футбольные болельщики предложили выпустить денежную купюру с изображением легендарного Диего Марадоны. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org

Поклонники футбола выступают за то, чтобы изображение Диего было нанесено на купюру номиналом в десять тысяч песо, а ее дизайн был оформлен в голубых цветах.

О смерти Диего Армандо стало известно в среду, 25-го ноября. Легендарный аргентинский нападающий скончался в своем доме из-за острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Из жизни Марадона ушел в возрасте 60 лет.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона
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