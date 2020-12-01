В Аргентине хотят выпустить денежную купюру с изображением Марадоны

В Аргентине футбольные болельщики предложили выпустить денежную купюру с изображением легендарного Диего Марадоны. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org

Поклонники футбола выступают за то, чтобы изображение Диего было нанесено на купюру номиналом в десять тысяч песо, а ее дизайн был оформлен в голубых цветах.

О смерти Диего Армандо стало известно в среду, 25-го ноября. Легендарный аргентинский нападающий скончался в своем доме из-за острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Из жизни Марадона ушел в возрасте 60 лет.