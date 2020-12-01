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Марадона ударился головой незадолго до смерти

01 Декабря 2020, 08:47,

Global Look Press

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона незадолго до смерти ударился головой. Об этом рассказал Марио Бодри, который является приятелем Вероники Охеды, бывшей супруги Марадоны.

«Диего выпал из кровати за неделю до смерти и ударился головой о стену. Однако никто не делал никаких обследований после этого инцидента», - передает слова Борди газета Marca.

Диего Армандо ушел из жизни 25-го ноября в возрасте 60 лет. Марадона скончался в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона
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