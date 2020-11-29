Врач Марадоны, обвиняемый в халатности: «Я являюсь нейрохирургом, моя работа закончилась после операции»

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке, обвиняемый в халатности по отношению к аргентинцу, не считает себя виноватым.

«Вы хотите знать, за что я несу ответственность? За то, что любил его, заботился о нём, за то, что продлил его жизнь, за то, что улучшал её до последнего момента.

Если вы пытаетесь спрашивать с меня, то я являюсь нейрохирургом, моя работа закончилась в тот момент, когда я провёл операцию.

Марадона должен был пройти восстановление в реабилитационном центре, но он этого не захотел. Я не знаю, почему не было дефибриллятора, и по какой причине долгого времени не было машины скорой помощи», - цитирует Луке BBC.