Названа точная причина смерти Диего Марадоны

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28 Ноября 2020, 09:00,
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Стала известна точная причина смерти легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны, об этом информирует издание Clarin.
Медики провели вскрытие, после чего выяснилось, что 60-летний бывший нападающий скончался от острого отека легких. Отек был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце аргентинца обнаружили патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин.
Диего Армандо ушел из жизни в среду, 25-го ноября.
Марадона провел за сборную Аргентины 91 поединок и забил 34 мяча. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-1986, который состоялся в Мексике.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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Марадона, Марадона, Марадона... прямая дорога в ад.