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Названа точная причина смерти Диего Марадоны

28 Ноября 2020, 09:00,

Global Look Press

Стала известна точная причина смерти легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны, об этом информирует издание Clarin.

Медики провели вскрытие, после чего выяснилось, что 60-летний бывший нападающий скончался от острого отека легких. Отек был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце аргентинца обнаружили патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин.

Диего Армандо ушел из жизни в среду, 25-го ноября.

Марадона провел за сборную Аргентины 91 поединок и забил 34 мяча. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-1986, который состоялся в Мексике.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона
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Комментарии (2)
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0
Roni06
28 Ноября 2020, 09:55

Марадона, Марадона, Марадона... прямая дорога в ад.

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White_Shark
28 Ноября 2020, 09:29
Всё-таки Диего Армандо вёл не самый здоровый образ жизни. Тоже всем нам большая наука.
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