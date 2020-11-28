Названа точная причина смерти Диего Марадоны

Стала известна точная причина смерти легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны, об этом информирует издание Clarin.

Медики провели вскрытие, после чего выяснилось, что 60-летний бывший нападающий скончался от острого отека легких. Отек был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце аргентинца обнаружили патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин.

Диего Армандо ушел из жизни в среду, 25-го ноября.

Марадона провел за сборную Аргентины 91 поединок и забил 34 мяча. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-1986, который состоялся в Мексике.