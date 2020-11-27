Марадона-младший трогательно попрощался с отцом

Диего Армандо Марадона-младший, являющийся сыном легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, трогательно попрощался с отцом.

«Ты не представляешь, как я был счастлив с тобой. Я чувствовал себя непобедимым, имея тебя рядом. Я буду скучать по твоим объятиям, папа. Я буду скучать по тому, как мы вместе сидели и смотрели матчи нашего любимого «Наполи».

Как мои дети вырастут без такого любящего деда? Обещаю, что они всегда будут рядом с тобой, они всегда будут защищать тебя.

Подожди и приди забери меня, когда придет мое время, потому что я всегда хотел бы, чтобы ты был рядом со мной. Сын ничего не боится рядом с отцом. Удачного путешествия, десятый номер моего сердца. Я люблю тебя», - написал Марадона-младший в «Инстаграме».