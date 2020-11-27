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Менеджер Марадоны: «Диего устал и позволил себе умереть»

27 Ноября 2020, 16:42,

Global Look Press

Менеджер и друг Диего Марадоны Стефано Чечи высказался после смерти легендарного аргентинского футболиста.

«В последнее время Марадона запустил себя физически и морально. Думаю, он устал и позволил себе умереть. Он больше не хотел жить. Из-за семейного хаоса вокруг, Диего никогда не чувствовал спокойствия. Даже сейчас, когда он умер, члены его семьи вырывают друг другу волосы.

Теперь он может быть с теми, кого любил сильнее всего, - с матерью и отцом. Теперь Диего спокоен», - сказал Чечи на Radio Kiss Kiss.

Диего Марадона умер в возрасте шестидесяти лет. Его похоронили рядом с родителями в Буэнос-Айресе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона
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