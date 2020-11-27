Менеджер Марадоны: «Диего устал и позволил себе умереть»

Менеджер и друг Диего Марадоны Стефано Чечи высказался после смерти легендарного аргентинского футболиста.

«В последнее время Марадона запустил себя физически и морально. Думаю, он устал и позволил себе умереть. Он больше не хотел жить. Из-за семейного хаоса вокруг, Диего никогда не чувствовал спокойствия. Даже сейчас, когда он умер, члены его семьи вырывают друг другу волосы.

Теперь он может быть с теми, кого любил сильнее всего, - с матерью и отцом. Теперь Диего спокоен», - сказал Чечи на Radio Kiss Kiss.

Диего Марадона умер в возрасте шестидесяти лет. Его похоронили рядом с родителями в Буэнос-Айресе.