​Сотрудника похоронного бюро уволили за фото с телом Марадоны

Весь футбольный мир шокировала новость о смерти легендарного Диего Марадоны. Как сообщает AS, в Аргентине бурю негодования вызвало фото, которое было распространено в сети. Работник похоронного бюро, отвечавший за подготовку тела Марадоны к церемонии прощания, решил сфотографировать себя с телом легендарного в прошлом футболиста.

Судя по данным СМИ, работник похоронного бюро был уволен. Тем не менее, это не прекратило возмущения.

«Я лично займусь поиском мерзавца, сделавшего эту фотографию», - написал в Twitter адвокат и близкий друг Марадоны Матиас Морла.