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​Сотрудника похоронного бюро уволили за фото с телом Марадоны

27 Ноября 2020, 15:59,

Global Look Press

Весь футбольный мир шокировала новость о смерти легендарного Диего Марадоны. Как сообщает AS, в Аргентине бурю негодования вызвало фото, которое было распространено в сети. Работник похоронного бюро, отвечавший за подготовку тела Марадоны к церемонии прощания, решил сфотографировать себя с телом легендарного в прошлом футболиста.

Судя по данным СМИ, работник похоронного бюро был уволен. Тем не менее, это не прекратило возмущения.

«Я лично займусь поиском мерзавца, сделавшего эту фотографию», - написал в Twitter адвокат и близкий друг Марадоны Матиас Морла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона
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