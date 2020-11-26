Толпа вынудила власти Аргентины продлить время прощания с Марадоной

Болельщики, не успевшие проститься с великим футболистом Диего Марадоной, получили возможность это сделать. Власти Аргентины пошли на уступки многотысячной толпе, которая требовала позволить всем желающим в последний раз прикоснуться к легендарному для своей страны человеку. La Nacion информирует, что после ряда столкновений болельщиков с полицией было принято решение продлить время прощания с телом Марадоны в президентском дворце в Буэнос-Айресе и после 21:00 по московскому времени.

Напоминаем, что Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.