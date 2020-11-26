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Толпа вынудила власти Аргентины продлить время прощания с Марадоной

26 Ноября 2020, 22:22,

Global Look Press

Болельщики, не успевшие проститься с великим футболистом Диего Марадоной, получили возможность это сделать. Власти Аргентины пошли на уступки многотысячной толпе, которая требовала позволить всем желающим в последний раз прикоснуться к легендарному для своей страны человеку. La Nacion информирует, что после ряда столкновений болельщиков с полицией было принято решение продлить время прощания с телом Марадоны в президентском дворце в Буэнос-Айресе и после 21:00 по московскому времени.

Напоминаем, что Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Диего Марадона
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Комментарии (1)
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Roni06
26 Ноября 2020, 23:13

Марадона, Марадона, Марадона... Прямая дорога в ад.

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