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В честь Марадоны будет назван Кубок Аргентины

26 Ноября 2020, 21:42,

Global Look Press

В четверг Аргентина и весь футбольный мир прощаются с великим футболистом Диего Марадоной. Футбольная лига Аргентины приняла решение увековечить его имя в названии кубкового турнира.

- В честь незабываемого капитана национальной сборной Аргентины Кубок профессиональной лиги будет переименовать в Кубок Диего Армандо Марадоны, - гласит официальное сообщение организации.

Напомним, что в четверг подобный пример подали в «Наполи», где пообещали в честь великого игрока переименовать домашний стадион команды «Сан-Паоло».

Диего Марадона умер в среду от сердечного приступа на 61-м году жизни.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Диего Марадона
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