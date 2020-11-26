В честь Марадоны будет назван Кубок Аргентины

В четверг Аргентина и весь футбольный мир прощаются с великим футболистом Диего Марадоной. Футбольная лига Аргентины приняла решение увековечить его имя в названии кубкового турнира.

- В честь незабываемого капитана национальной сборной Аргентины Кубок профессиональной лиги будет переименовать в Кубок Диего Армандо Марадоны, - гласит официальное сообщение организации.

Напомним, что в четверг подобный пример подали в «Наполи», где пообещали в честь великого игрока переименовать домашний стадион команды «Сан-Паоло».

Диего Марадона умер в среду от сердечного приступа на 61-м году жизни.