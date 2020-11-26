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Ардилес: «У Марадоны не было нормального детства – это очень сложно»

26 Ноября 2020, 17:26,

Global Look Press

Известный аргентинский футболист и тренер Освальдо Ардилес высказался о смерти Диего Марадоны.

«Быть Диего Марадоной было прекрасно. Но с другой стороны, это совсем непросто. С самого раннего возраста он постоянно подвергался воздействию прессы. У него не было нормального детства, у него никогда не было нормального подросткового возраста. Все хотели быть рядом с ним, хотели получить его частичку – это очень сложно.

Его будут помнить футбольным гением. Вы можете видеть невероятный интерес, который вызывает его персона. Роналду и Месси не могут даже мечтать о таком восхищении. Феномен Марадоны был всё время», - цитирует Ардилеса BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Освальдо Ардилес
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Комментарии (1)
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0
Roni06
26 Ноября 2020, 17:37

Марадона, Марадона, Марадона... Прямая дорога в ад.

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