Ардилес: «У Марадоны не было нормального детства – это очень сложно»

Известный аргентинский футболист и тренер Освальдо Ардилес высказался о смерти Диего Марадоны.

«Быть Диего Марадоной было прекрасно. Но с другой стороны, это совсем непросто. С самого раннего возраста он постоянно подвергался воздействию прессы. У него не было нормального детства, у него никогда не было нормального подросткового возраста. Все хотели быть рядом с ним, хотели получить его частичку – это очень сложно.

Его будут помнить футбольным гением. Вы можете видеть невероятный интерес, который вызывает его персона. Роналду и Месси не могут даже мечтать о таком восхищении. Феномен Марадоны был всё время», - цитирует Ардилеса BBC.