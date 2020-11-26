Тевес – о смерти Марадоны: «Люблю тебя, король королей»

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26 Ноября 2020, 17:16,
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Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес высказался о смерти Диего Марадоны, выложив в «Инстаграм» видео с легендарным аргентинским форвардом.
«Ты бессмертен, ты никогда не умрёшь, ты всегда будешь жить в моем сердце! Люблю тебя, король королей», - написал Тевес.
Сегодня в Аргентине проходит прощание с Марадоной, скончавшимся на 61-м году жизни из-за сердечного приступа.
В Аргентине был объявлен трёхдневный траур.
Будучи футболистом, Марадона становился чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины, забив на этом турнире легендарный гол, и выигрывал самую престижную индивидуальную награду – «Золотой мяч».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Марадона, Карлос Тевес
Марадона, Марадона, Марадона... Прямая дорога в ад.