Тевес – о смерти Марадоны: «Люблю тебя, король королей»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес высказался о смерти Диего Марадоны, выложив в «Инстаграм» видео с легендарным аргентинским форвардом.

«Ты бессмертен, ты никогда не умрёшь, ты всегда будешь жить в моем сердце! Люблю тебя, король королей», - написал Тевес.

Сегодня в Аргентине проходит прощание с Марадоной, скончавшимся на 61-м году жизни из-за сердечного приступа.

В Аргентине был объявлен трёхдневный траур.

Будучи футболистом, Марадона становился чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины, забив на этом турнире легендарный гол, и выигрывал самую престижную индивидуальную награду – «Золотой мяч».