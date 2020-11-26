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Адвокат Марадоны: «Двенадцать часов Диего не получал внимания со стороны медицинского персонала – это преступный идиотизм»

26 Ноября 2020, 16:13,

Global Look Press

Адвокат Диего Марадоны высказался о смерти своего клиента.

«До скорой встречи, друг. Я буду скучать по тебе.

Сегодня день глубокой боли, печали и размышлений. Я чувствую в своем сердце уход друга, которого я любил до последних дней.

Я не могу объяснить то, что двенадцать часов мой друг не получал внимания и контроля со стороны медицинского персонала, который должен был заниматься этим. Это преступный идиотизм.

Нельзя упускать такой факт из виду, попрошу расследовать это до конца. Как сказал Диего: «Ты – мой солдат, действуй без пощады», - написал Матиас Морла в «Твиттере».

Сердце Марадоны перестало биться вчера.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона
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