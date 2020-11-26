Мбаппе – о смерти Марадоны: «Ужасный 2020 год»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе почтил память аргентинского футболиста Диего Марадоны, которого не стало вчера.

«Покойся с миром, легенда. Вы навсегда останетесь в истории футбола. Спасибо за всю радость, которую вы принесли этому миру.

Ужасный 2020 год», - написал Мбаппе в «Инстаграме».

Марадоне было 60 лет. Причиной смерти аргентинца стала остановка сердца. Напомним, что в ноябре Марадона перенёс операцию на головном мозге.

Диего известен по своим выступлениям за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и «Севилью». А в составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира в 1986 году.