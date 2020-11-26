Чемпионат Аргентины. Примера дивизион 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

Роналдиньо – о смерти Марадоны: «Покойся с миром, волшебник волшебников»

26 Ноября 2020, 11:48,

Depositphotos

Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о смерти легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

«Мои соболезнования семье и всем тем, кто любит этого гения. Мой друг, мой кумир, мой десятый номер. Спасибо тебе за каждый момент в твоей компании, будь то матчи или обычный ужин. Наш беседы всегда были особенными.

Ты вдохновлял меня всю мою карьеру. День, когда я встретился с тобой – один из лучших в моей жизни.

Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя. Волшебник волшебников!» - написал Роналдиньо в «Твиттере».

Напомним, что о смерти Марадоны стало известно вчера, ему было шестьдесят лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роналдиньо, Диего Марадона
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
26 Ноября 2020, 13:22

Ты его лучший ученик , так жаль что оба вы так скоротечно закончили радовать людей своим футболом , я счастлив что видел ваши игры !!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью