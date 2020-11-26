Роналдиньо – о смерти Марадоны: «Покойся с миром, волшебник волшебников»

|
26 Ноября 2020, 11:48,
|
|
Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о смерти легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.
«Мои соболезнования семье и всем тем, кто любит этого гения. Мой друг, мой кумир, мой десятый номер. Спасибо тебе за каждый момент в твоей компании, будь то матчи или обычный ужин. Наш беседы всегда были особенными.
Ты вдохновлял меня всю мою карьеру. День, когда я встретился с тобой – один из лучших в моей жизни.
Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя. Волшебник волшебников!» - написал Роналдиньо в «Твиттере».
Напомним, что о смерти Марадоны стало известно вчера, ему было шестьдесят лет.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Роналдиньо, Диего Марадона
Ты его лучший ученик , так жаль что оба вы так скоротечно закончили радовать людей своим футболом , я счастлив что видел ваши игры !!!