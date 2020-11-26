Симеоне отреагировал на смерть Марадоны: «Нужно было просто посмотреть на него, чтобы воодушевиться футболом»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Легенда покидает нас. Он направил всё своё бунтарство на борьбу как с положительными, так и отрицательными вещами, но всегда шёл вперёд. Нужно было просто посмотреть на него, чтобы воодушевиться футболом.

Когда тебе говорят, что Марадона умер, то ты всегда начинаешь думать: «Нет, Диего не может умереть, он всегда выкарабкивается». На этот раз он не смог, но он навсегда останется с нами, особенно с аргентинцами, он – легенда. Его смерть причинила нам много боли. Этого не может быть. Мои слова поддержки его семье и близким», - цитирует Симеоне Goal.