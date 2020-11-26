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Симеоне отреагировал на смерть Марадоны: «Нужно было просто посмотреть на него, чтобы воодушевиться футболом»

26 Ноября 2020, 11:21,

Евро-Футбол.Ру

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Легенда покидает нас. Он направил всё своё бунтарство на борьбу как с положительными, так и отрицательными вещами, но всегда шёл вперёд. Нужно было просто посмотреть на него, чтобы воодушевиться футболом.

Когда тебе говорят, что Марадона умер, то ты всегда начинаешь думать: «Нет, Диего не может умереть, он всегда выкарабкивается». На этот раз он не смог, но он навсегда останется с нами, особенно с аргентинцами, он – легенда. Его смерть причинила нам много боли. Этого не может быть. Мои слова поддержки его семье и близким», - цитирует Симеоне Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Диего Симеоне
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