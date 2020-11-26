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Известны последние слова Марадоны перед смертью

26 Ноября 2020, 08:27,

Global Look Press

В среду, 25-го ноября, из-за остановки сердца скончался бывший аргентинский футболист Диего Марадона. Британское издание Mirror рассказало о последних часах жизни легенды сборной Аргентины.

Согласно данным источника, Марадона проснулся утром и пожаловался на холод, после чего позавтракал. После приема пищи Диего Армандо вернулся в кровать, где произнес свои последние слова. Он сказал медсестре, которая ухаживала за ним, что плохо себя чувствует. После этих слов была сразу же вызвана скорая помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти легендарного аргентинца.

Диего сыграл за национальную команду Аргентины 91 встречу и забил 34 мяча. Марадона становился триумфатором чемпионата мира 1986-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона
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