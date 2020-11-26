Дзанетти – о смерти Марадоны: «Не могу поверить в это»

Аргентинец Хавьер Дзанетти, занимающий пост вице-президента миланского «Интера», высказался о смерти Диего Марадоны.

«Марадона был очень важен для всех, кто любит футбол. Он был уникален и делал нас счастливыми.

Диего привык решать все проблемы и оставаться на ногах. Не могу поверить, что это правда. Диего ушёл. Это печальный момент для всех, кто любит этот вид спорта.

Чемпионат мира 1986 года – это один из самых замечательных моментов в моей жизни. Мне тогда было 13 лет. Аргентина выиграла турнир, а то, что сделал Марадона, доставило нам радость.

Диего передал свою огромную любовь к спорту, на каждом футбольном матче будет ощущаться его присутствие, на каждом дворе и улице в Аргентине», - цитирует Дзанетти Sky Sport Italia.