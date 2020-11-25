Пеле: «Однажды с Марадоной поиграем в футбол на небесах»

В среду в возрасте 60 лет ушёл из жизни величайший экс-футболист Диего Марадона. Капитан сборной Аргентины, которая выиграла чемпионат мира, 11 ноября перенес операцию на мозге, а причиной смерти называется сердечный приступ.

«Король футбола» Пеле отреагировал на печальные новости из Аргентины: «Определённо, однажды мы с ним поиграем в футбол на небесах», - приводит слова Пеле the Independent.

Пеле и Марадона считаются лучшими футболистами в истории, отыграв весомую роль в игре своих национальных сборных. Марадона помог Аргентине выиграть чемпионат мира в 1986 году, а Пеле трижды становился обладателем трофея.