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Легендарный гол Марадоны (видео)

25 Ноября 2020, 20:28,

Global Look Press

Сегодня, 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

В 1986 году Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В полуфинале этого турнира Диего отметился двумя забитыми голами в ворота сборной Англии (2:1), которые впоследствии вошли в историю.

На 51-й минуте Марадона опередил голкипера, послав мяч в сетку рукой. Именно этот гол называли «Рукой Бога».

А на 55-й минуте Марадона обыграл нескольких соперников и вратаря, после чего послал мяч в сетку. Этот гол был признан голом столетия.

30 октября великому аргентинскому нападающему исполнилось шестьдесят лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона
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