Легендарный гол Марадоны (видео)

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25 Ноября 2020, 20:28,
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Сегодня, 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
В 1986 году Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В полуфинале этого турнира Диего отметился двумя забитыми голами в ворота сборной Англии (2:1), которые впоследствии вошли в историю.
На 51-й минуте Марадона опередил голкипера, послав мяч в сетку рукой. Именно этот гол называли «Рукой Бога».
А на 55-й минуте Марадона обыграл нескольких соперников и вратаря, после чего послал мяч в сетку. Этот гол был признан голом столетия.
30 октября великому аргентинскому нападающему исполнилось шестьдесят лет.
He was a Legend and one of the greatest players we've had. Remember the legendary hand of God? RIP Diego Armando Maradona. You will never be forgotten pic.twitter.com/ZL8xTUg8io— SHEYI (@Sahmih_Oluboss) November 25, 2020
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Марадона