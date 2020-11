Легендарный гол Марадоны (видео)

Сегодня, 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

В 1986 году Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В полуфинале этого турнира Диего отметился двумя забитыми голами в ворота сборной Англии (2:1), которые впоследствии вошли в историю.

На 51-й минуте Марадона опередил голкипера, послав мяч в сетку рукой. Именно этот гол называли «Рукой Бога».

А на 55-й минуте Марадона обыграл нескольких соперников и вратаря, после чего послал мяч в сетку. Этот гол был признан голом столетия.

30 октября великому аргентинскому нападающему исполнилось шестьдесят лет.

He was a Legend and one of the greatest players we've had. Remember the legendary hand of God? RIP Diego Armando Maradona. You will never be forgotten pic.twitter.com/ZL8xTUg8io