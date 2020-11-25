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Ромарио – о Марадоне: «Он был лучшим из тех, кого я видел на поле»

25 Ноября 2020, 20:13,

Depositphotos

Легендарный нападающий бразильской сборной Ромарио высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Ушёл из жизни мой друг. Марадона – легенда. Аргентинец, который покорил мир не только из-за того, что играл в футбол, но и из-за своего позитива и характера. Я уже много раз говорил, что он был лучшим из тех, кого я видел на поле.

Его игра приносила стране счастье. Я никогда не забуду, как мы проводили время вместе. Он никогда не был моим противником и относился ко мне как к брату.

Диего ушёл слишком рано. Обнимаю аргентинцев и его семью. Это горе. Покойся с миром, брат», - написал Ромарио в «Твиттере».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Ромарио
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