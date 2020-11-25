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​В аргентинской федерации футбола подтвердили смерть Марадоны

25 Ноября 2020, 19:48,

Depositphotos

Футбольная ассоциация Аргентины подтверждает смерть легендарного футболиста Диего Марадоны. Он ушёл из жизни в возрасте 60 лет, отпраздновав юбилей в прошлом месяце.

«Футбольная ассоциация Аргентины через своего президента Клаудио Тапию выражает глубочайшую скорбь в связи со смертью нашей легенды Диего Армандо Марадоны. Ты навсегда останешься в наших сердцах», - говорится в сообщении пресс-службы.

Диего Марадона является одним из самых ярких игроков в истории футбола. В 1986 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины, показывая невероятное качество футбола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона
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