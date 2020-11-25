​Умер Диего Марадона

Легенда мирового футбола Диего Марадона умер. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Clarin.

В октябре Марадоне исполнилось 60 лет. В скором времени аргентинец был госпитализирован и перенёс операцию на головном мозге. Проведя какое-то время в больнице, Диего был выписан.

Диего Марадона показывал выдающийся футбол во времена своей карьеры. Особенно памятным для футбольного мира навсегда останется четвертьфинал чемпионата мира 1986 года, в котором Марадона забил два гола сборной Англии. Один гол Диего забил после шикарного прохода, а второй – рукой. Этот гол широко известен как «рука бога».