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​Умер Диего Марадона

25 Ноября 2020, 19:27,

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Легенда мирового футбола Диего Марадона умер. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Clarin.

В октябре Марадоне исполнилось 60 лет. В скором времени аргентинец был госпитализирован и перенёс операцию на головном мозге. Проведя какое-то время в больнице, Диего был выписан. 

Диего Марадона показывал выдающийся футбол во времена своей карьеры. Особенно памятным для футбольного мира навсегда останется четвертьфинал чемпионата мира 1986 года, в котором Марадона забил два гола сборной Англии. Один гол Диего забил после шикарного прохода, а второй – рукой. Этот гол широко известен как «рука бога».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона
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Комментарии (23)
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0
Fender1988
25 Ноября 2020, 21:09

Прощай, Легенда...

0
Sergo
25 Ноября 2020, 21:06

RIP

1
ARTUR
25 Ноября 2020, 20:49

Нафиг я открыл сайт ... до футбола, теперь совсем не хочется смотреть , как то шандарахнуло по сердцу , это кумир моей юности , из за него многие захотели играть в футбол , и смотреть эту игру , человек абсолютно бескорыстный с чистой какой то детской душой и такой же улыбкой , его любили даже англичане чью команду он похоронил тем голом , за то время когда он играл и был на поле ни у кого не было сомнения кто лучший игрок , я помню тот шок когда он сказал что завершил карьеру , но это не сопоставимо с его смертью . Давайте помянем ...

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1
ЯРЫЙ БРЮС
25 Ноября 2020, 20:45
покойся с миром , ЛЕГЕНДА
1
Bathet30
25 Ноября 2020, 20:45

Легенда футбола покинула нас. Светлая память Диего.

2
ILLNAT
25 Ноября 2020, 20:36

Великий Игрок ушел...Таких больше нет и никогда не будет...

1
только не мясо!!!
25 Ноября 2020, 20:33

Жалко...Печально...На мой скромный вкус не стало лучшего футболиста всех времён и народов... Земля пухом...

2
Марченко Максим
25 Ноября 2020, 20:32

Царствие Небесное! Светлая память! От нас ушёл КУМИР и ЗВЕЗДА МИРОВОГО МАСШТАБА футбола ,он забрал с собой частичку каждого из нас ,ты всегда будешь в наших сердцах.Упокой его душу!

1
kalibr
25 Ноября 2020, 20:21

2020, остановись!

2
slain
25 Ноября 2020, 20:19

Печально((
Но надо признать он сам двигался в ту сторону.

4
CERG
25 Ноября 2020, 20:14

Гений игры, лучший из тех из-за кого футбол считают больше чем игрой!
Скорбим..(

5
Spirit
25 Ноября 2020, 20:11

Как жаль то! Реально легенда футбола!
Пусть земля ему будет пухом!

4
overkill666
25 Ноября 2020, 20:07

целая эпоха уходит... RIP

5
Ando Loco
25 Ноября 2020, 19:59

Да уж, таки новости всегда резки.
2020 знает, чем удивить.

7
a1r1bor
25 Ноября 2020, 19:57
Прощай ВЕЛИКИЙ!
7
Zenituwka
25 Ноября 2020, 19:53

Земля пухом легенде! Какой бы он ни был в жизни, но это гений футбола однозначно

5
ARTUR
25 Ноября 2020, 19:46

Светлая память человеку который сделал футбол красивее и стал кумиром среди многих людей , очень печальная новость .

4
sierge
25 Ноября 2020, 19:42
Очень печальная новость...небесная сборная пополнилась нападающим
5
andi
25 Ноября 2020, 19:42

Светлая память легенда!

5
Bartimeus
25 Ноября 2020, 19:42

Скорбит весь футбольный мир.

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