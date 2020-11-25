​Умер Диего Марадона

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25 Ноября 2020, 19:27,
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Легенда мирового футбола Диего Марадона умер. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Clarin.
В октябре Марадоне исполнилось 60 лет. В скором времени аргентинец был госпитализирован и перенёс операцию на головном мозге. Проведя какое-то время в больнице, Диего был выписан.
Диего Марадона показывал выдающийся футбол во времена своей карьеры. Особенно памятным для футбольного мира навсегда останется четвертьфинал чемпионата мира 1986 года, в котором Марадона забил два гола сборной Англии. Один гол Диего забил после шикарного прохода, а второй – рукой. Этот гол широко известен как «рука бога».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Диего Марадона
Прощай, Легенда...
RIP
Нафиг я открыл сайт ... до футбола, теперь совсем не хочется смотреть , как то шандарахнуло по сердцу , это кумир моей юности , из за него многие захотели играть в футбол , и смотреть эту игру , человек абсолютно бескорыстный с чистой какой то детской душой и такой же улыбкой , его любили даже англичане чью команду он похоронил тем голом , за то время когда он играл и был на поле ни у кого не было сомнения кто лучший игрок , я помню тот шок когда он сказал что завершил карьеру , но это не сопоставимо с его смертью . Давайте помянем ...
Легенда футбола покинула нас. Светлая память Диего.
Великий Игрок ушел...Таких больше нет и никогда не будет...
Жалко...Печально...На мой скромный вкус не стало лучшего футболиста всех времён и народов... Земля пухом...
Царствие Небесное! Светлая память! От нас ушёл КУМИР и ЗВЕЗДА МИРОВОГО МАСШТАБА футбола ,он забрал с собой частичку каждого из нас ,ты всегда будешь в наших сердцах.Упокой его душу!
2020, остановись!
Печально((
Но надо признать он сам двигался в ту сторону.
Гений игры, лучший из тех из-за кого футбол считают больше чем игрой!
Скорбим..(
Как жаль то! Реально легенда футбола!
Пусть земля ему будет пухом!
целая эпоха уходит... RIP
Да уж, таки новости всегда резки.
2020 знает, чем удивить.
Земля пухом легенде! Какой бы он ни был в жизни, но это гений футбола однозначно
Светлая память человеку который сделал футбол красивее и стал кумиром среди многих людей , очень печальная новость .
Светлая память легенда!
Скорбит весь футбольный мир.