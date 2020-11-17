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Тевеc вошёл в историю чемпионата Аргентины, получив жёлтую карточку на 3-й секунде

17 Ноября 2020, 09:19,

Depositphotos

Известный аргентинский нападающий Карлос Тевес, выступающий сейчас на родине за «Боку Хуниорс», получил самую быструю желтую карточку в истории местного чемпионата.

36-летний футболист заработал предупреждение уже на третьей секунде поединка. Таким образом, Карлос вошел в историю турнира как игрок, который получил желтую карточку за наименьшее количество времени.

Добавим, что соперником «Боки Хуниорс» был «Тальерес». Встреча завершилась минимальным поражением команды Тевеса со счетом 0:1.

В нынешнем сезоне Карлос принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карлос Тевес
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