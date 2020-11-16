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16 Ноября 2020, 08:26,
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Экс-игрок сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры. Последнее время 36-летний хавбек выступал у себя на родине за «Эстудиантес».
«Пришло время завершить карьеру. Я провел свою карьеру на 100 процентов, отдал всего себя на поле. Хочу сказать спасибо «Эстудиантесу». Этот клуб дал мне возможность завершить карьеру в Аргентине», - передает слова Маскерано пресс-служба клуба.
В Европе Хавьер известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону».
В составе национальной сборной Аргентины полузащитник провел 147 поединков, отметившись тремя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хавьер Маскерано