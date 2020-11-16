Экс-игрок сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры. Последнее время 36-летний хавбек выступал у себя на родине за «Эстудиантес».

«Пришло время завершить карьеру. Я провел свою карьеру на 100 процентов, отдал всего себя на поле. Хочу сказать спасибо «Эстудиантесу». Этот клуб дал мне возможность завершить карьеру в Аргентине», - передает слова Маскерано пресс-служба клуба.

В Европе Хавьер известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону».

В составе национальной сборной Аргентины полузащитник провел 147 поединков, отметившись тремя забитыми мячами.