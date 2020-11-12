Марадону положат в больницу из-за алкогольной зависимости

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона отправится в больницу на лечение от алкогольной зависимости.

«После того, как Марадона будет выписан из клиники, где ему проводили операцию, он будет доставлен в реабилитационный центр, где его будут лечить от алкогольной зависимости», - сообщил журналистам его адвокат. О ситуации сообщает Explica.

Напомним, что бывший игрок «Наполи» и «Бока Хуниорс» перенес экстренную операцию в прошлый вторник из-за субдуральной гематомы и тромба в мозгу.

В больнице его продержали дольше, чем положено, из-за абстинентного синдрома, вызванного алкоголем.