Чемпионат Аргентины. Примера дивизион 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

Марадону положат в больницу из-за алкогольной зависимости

12 Ноября 2020, 21:15,

Depositphotos

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона отправится в больницу на лечение от алкогольной зависимости.

«После того, как Марадона будет выписан из клиники, где ему проводили операцию, он будет доставлен в реабилитационный центр, где его будут лечить от алкогольной зависимости», - сообщил журналистам его адвокат. О ситуации сообщает Explica.

Напомним, что бывший игрок «Наполи» и «Бока Хуниорс» перенес экстренную операцию в прошлый вторник из-за субдуральной гематомы и тромба в мозгу.

В больнице его продержали дольше, чем положено, из-за абстинентного синдрома, вызванного алкоголем.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Диего Марадона
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала