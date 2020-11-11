​Марадону выписали из больницы после операции на мозге

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11 Ноября 2020, 18:18,
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Легенда футбола Диего Марадона был выписан из больницы, сообщает на своих страницах Football Italia. Восемь дней назад аргентинец перенёс операцию на головном мозге вскоре после госпитализации.
«Марадона преодолел самый трудный и деликатный момент в своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться. Важно, что он думает только о своём выздоровлении. Сейчас ему нужна забота и спокойствие», - сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.
Добавим, что в конце октября Марадона отпраздновал юбилей. Известному в прошлом аргентинскому футболисту исполнилось 60 лет.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Диего Марадона
ай.. вой что аргентинская мука делаец.. у нас тоже кой-кому нада операцию на мозги сделать.. )))