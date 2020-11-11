​Марадону выписали из больницы после операции на мозге

Легенда футбола Диего Марадона был выписан из больницы, сообщает на своих страницах Football Italia. Восемь дней назад аргентинец перенёс операцию на головном мозге вскоре после госпитализации.

«Марадона преодолел самый трудный и деликатный момент в своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться. Важно, что он думает только о своём выздоровлении. Сейчас ему нужна забота и спокойствие», - сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.

Добавим, что в конце октября Марадона отпраздновал юбилей. Известному в прошлом аргентинскому футболисту исполнилось 60 лет.