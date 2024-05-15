«Шахтёр» в 14-й раз в истории завоевал Кубок Украины

Вечером 15 мая друг с другом в финальном матче минувшего розыгрыша Кубка Украины сошлись «Ворскла» и «Шахтёр». Победу со счётом 2:1 одержали «горняки», на голы Даниила Сикана на 40-й минуте и Ефима Конопли на 56-й минуте ответил на 85-й минуте игрок полтавцев Николай Ковталюк.

Таким образом, «Шахтёр» завоевал Кубок Украины уже в 14-й раз в своей истории. Также «Шахтёр» по итогу текущего сезона стал в очередной раз чемпионом Украины. Эта победа в национальном первенстве стала для клуба юбилейной, 15-й по счёту. Случилось чемпионство «Шахтёра» в прошлые выходные, 11 мая.

Кстати, «Шахтёр» довольно давно не побеждал в Кубке страны – с сезона-2018/19.