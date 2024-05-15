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Кубок Украины

«Шахтёр» в 14-й раз в истории завоевал Кубок Украины

15 Мая 2024 • 21:39 Комментировать
Ворскла
1:2
Шахтёр Донецк

Вечером 15 мая друг с другом в финальном матче минувшего розыгрыша Кубка Украины сошлись «Ворскла» и «Шахтёр». Победу со счётом 2:1 одержали «горняки», на голы Даниила Сикана на 40-й минуте и Ефима Конопли на 56-й минуте ответил на 85-й минуте игрок полтавцев Николай Ковталюк.

Таким образом, «Шахтёр» завоевал Кубок Украины уже в 14-й раз в своей истории. Также «Шахтёр» по итогу текущего сезона стал в очередной раз чемпионом Украины. Эта победа в национальном первенстве стала для клуба юбилейной, 15-й по счёту. Случилось чемпионство «Шахтёра» в прошлые выходные, 11 мая.

Кстати, «Шахтёр» довольно давно не побеждал в Кубке страны – с сезона-2018/19.

Протокол игры  
Ворскла1:2Шахтёр Донецк
  40'Сикан Даниил (0:1)
  56'Конопля Ефим (0:2)
(1:2) Ковталюк Николай85'  
Исенко ПавелПердута ИгорьКрупский ИльяХрипчук Даниил  90'Павлюк ЕвгенийСкляр Александр 67' (Ковталюк Николай ( 67') Сиссоко Самбу 82' (Родригес Фелипе II ( 82') Кане ИбрахимМякушко Сергей 58' (Бацула Андрей ( 58'  87') Якубу Наджиб 58' (Нестеренко Иван ( 58') Степанюк Руслан 67' (Челядин Артём ( 67')
Запасные: Толи АрдитLucas RamiresTaras GalasOleksandr Domolega
Ризнык Дмитрий  90'Азаров ИраклийМатвиенко НиколайКонопля ЕфимБондарь ВалерийСтепаненко Тарас 73' (Гомес Марлон ( 73') Крыськив Дмитрий  90'Зубков Александр 81' (Швед Марьян ( 81') Кевин IVБондаренко АртёмСикан Даниил 81' (Траоре Лассина ( 81'  88')
Запасные: Гочолеишвили ГиоргиРакицкий ЯрославНазарина ЕгорНевертонПедринью РошаРудько Артур
15 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк

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