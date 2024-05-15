«Шахтёр» в 14-й раз в истории завоевал Кубок Украины

Вечером 15 мая друг с другом в финальном матче минувшего розыгрыша Кубка Украины сошлись «Ворскла» и «Шахтёр». Победу со счётом 2:1 одержали «горняки», на голы Даниила Сикана на 40-й минуте и Ефима Конопли на 56-й минуте ответил на 85-й минуте игрок полтавцев Николай Ковталюк.
Таким образом, «Шахтёр» завоевал Кубок Украины уже в 14-й раз в своей истории. Также «Шахтёр» по итогу текущего сезона стал в очередной раз чемпионом Украины. Эта победа в национальном первенстве стала для клуба юбилейной, 15-й по счёту. Случилось чемпионство «Шахтёра» в прошлые выходные, 11 мая.
Кстати, «Шахтёр» довольно давно не побеждал в Кубке страны – с сезона-2018/19.
Протокол игры
|40'Сикан Даниил (0:1)
|56'Конопля Ефим (0:2)
|(1:2) Ковталюк Николай85'
Исенко Павел•Пердута Игорь•Крупский Илья•Хрипчук Даниил• 90'Павлюк Евгений•Скляр Александр67' (Ковталюк Николай (67') •Сиссоко Самбу82' (Родригес Фелипе II (82') •Кане Ибрахим•Мякушко Сергей58' (Бацула Андрей (58') • 87'Якубу Наджиб58' (Нестеренко Иван (58') •Степанюк Руслан67' (Челядин Артём (67')
Запасные: Толи Ардит•Lucas Ramires•Taras Galas•Oleksandr Domolega
Ризнык Дмитрий• 90'Азаров Ираклий•Матвиенко Николай•Конопля Ефим•Бондарь Валерий•Степаненко Тарас73' (Гомес Марлон (73') •Крыськив Дмитрий• 90'Зубков Александр81' (Швед Марьян (81') •Кевин IV•Бондаренко Артём•Сикан Даниил81' (Траоре Лассина (81') 88'
15 мая.
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