Назван возможный новый клуб экс-защитника «Зенита» Ракицкого

Экс-футболист петербургского «Зенита» и «Шахтёра» Ярослав Ракицкий может трудоустроиться в другом клубе УПЛ.

Согласно информации Sportarena.com, в услугах опытного защитника заинтересован харьковский «Металлист 1925». Напомним, что с лета Ракицкий является свободным агентом.

В прошлом сезоне Ярослав провел 18 поединков в составе «Шахтёра». 35-летний защитник записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

Добавим, что «Металлист 1925» в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе Украины. Харьковская команда занимает вторую позицию в группе В.