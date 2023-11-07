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Украина. Первая лига

​Племянник Андрея Шевченко «зарядил» головой в грудь арбитру после удаления

07 Ноября 2023 • 06:31 Комментировать

Племянник знаменитого Андрея Шевченко, 38-летний Вячеслав Шевченко, потерял самообладание в матче второй лиги украинского чемпионата, в котором его клуб «Диназ» проиграл «Горняку-Спорт» - 0:2. Он вышел на поле в начале второго тайма, но, проведя в игре двадцать минут, устроил небольшую потасовку с соперником.

Увидевший это арбитр тут же показал Вячеславу красную карточку. Но тот «отомстил» - подбежав к рефери, он боднул того в стиле Зинедина Зидана в грудь.

От неожиданности Василий Фейда, судья игры, даже отпрянул, но блатного племянничка быстро осадили партнеры по команде, уведшие его в сторону и проводившие до раздевалки.


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Андрей Шевченко Горняк-Спорт Вячеслав Шевченко Диназ ещё теги
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