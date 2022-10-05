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Украина. Первая лига

В чемпионате Украины футболист вышел на поле в 56 лет и установил новый рекорд

05 Октября 2022 • 16:22 Комментировать

Рекорд чемпионата Украины установлен в матче третьей лиги между киевским «Рубиконом» и одесской «Реал Фармой Одесса», в котором одесситы выиграли со счетом 7:0. Незадолго под конец игры на поле на замену вышел 56-летний Николай Лыковыдов, который, являясь одновременно и президентом клуба, установил рекорд украинского чемпионата, став самым возрастным игроком во всех лигах в возрасте 56 лет и 8 месяцев.

Но до общего рекорда Лыковыдову еще надо поиграть в футбол несколько лет - самым возрастным действующим официально футболистом является Роберт Кармона из Уругвая, которому 60 лет.

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