Лучший бомбардир бразильского чемпионата перейдёт в украинский клуб

Перволиговый «Металлист» договорился о подписании 25-летнего Матеуса Пейшото.

Об этом сообщает журналист из Бразилии Вене Касагранде, передаёт Tribuna.

По информации источника, клуб из Первой лиги Украины заплатит за форварда 200 тысяч долларов, несмотря на гораздо большую трансферную стоимость игрока (700 тысяч долларов на Transfermarkt).

В нынешнем сезоне Пейшото на правах аренды выступает за «Жувентуде». Права на футболиста принадлежат «Редд Булл Брагантино».

В сезоне 21/22 нападающий забил 7 мячей в 12 матчах и является лучшим бомбардиром бразильской Серии А. За свою профессиональную карьеру забил 37 голов.